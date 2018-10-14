Эльмар Мамедъяров примет участие во встрече глав МИД стран Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с визитом в Люксембург, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Целью визита является участие Э.Мамедъярова во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

Р.Бабаев