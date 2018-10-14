Эльмар Мамедъяров примет участие во встрече глав МИД стран Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с визитом в Люксембург, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Целью визита является участие Э.Мамедъярова во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.
Р.Бабаев
КАМАЗ намерен выполнить бизнес-план 2018г, видит сложности во II полугодии
Рост инвестиций в основной капитал в РФ прекратился, динамика потребительского спроса замедляется - Минэкономразвития
Buta Airways с ноября вдвое увеличивает число рейсов из Баку в Измир
На местных выборах в Бельгии около 50 участков в Брюсселе не открылись вовремя из-за сбоя в электронной системе голосования
Не менее 15 нелегальных иммигрантов погибли в автокатастрофе на западе Турции
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на севере Азербайджана
Интенсивность взрывов на военном арсенале в Черниговской области снизилась
Порошенко заявил о подготовке Украины к отпору военной агрессии с Азовского моря
Боевики открыли минометный огонь из демилитаризованной зоны в Идлибе - СМИ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
Банк Республика предлагает выгодный кредит под залог депозита
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»