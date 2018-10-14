Боевики открыли минометный огонь из демилитаризованной зоны в Идлибе - СМИ

Боевики обстреляли из минометов с территории демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб позиции армии Сирии в соседней провинции Хама, сообщает в воскресенье сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на информационные ресурсы, контактирующие с сирийской оппозицией.
По данным ресурсов, связанных с оппозицией, боевики выпустили несколько снарядов, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих.
17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.
Минобороны Турции в минувшую среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
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