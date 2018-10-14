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Дальнее зарубежье 14.10.2018 15:18

Боевики открыли минометный огонь из демилитаризованной зоны в Идлибе - СМИ

Боевики обстреляли из минометов с территории демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб позиции армии Сирии в соседней провинции Хама, сообщает в воскресенье сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на информационные ресурсы, контактирующие с сирийской оппозицией.

По данным ресурсов, связанных с оппозицией, боевики выпустили несколько снарядов, в результате чего погибли двое сирийских военнослужащих.

17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

Минобороны Турции в минувшую среду сообщило, что все тяжелое вооружение выведено из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, БОЕВИКИ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]