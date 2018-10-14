Порошенко заявил о подготовке Украины к отпору военной агрессии с Азовского моря

Украина готовится к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове, утверждает президент Петр Порошенко.

"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать готовым", - сказал он на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в воскресенье в Киеве.

Президент напомнил, что в пятницу был в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-морских сил, "морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей , ударных вертолетов".

П.Порошенко рассказал о грамотных действиях экипажей кораблей и катеров ВМС, пограничников, Национальной гвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров, которые "жестко встретили и уничтожили условный десант противника".