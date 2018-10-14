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СНГ 14.10.2018 15:46

Порошенко заявил о подготовке Украины к отпору военной агрессии с Азовского моря

Украина готовится к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове, утверждает президент Петр Порошенко.

"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать готовым", - сказал он на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна в воскресенье в Киеве.

Президент напомнил, что в пятницу был в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности в украинских Военно-морских сил, "морской пехоты, которая входит в их состав, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей , ударных вертолетов".

П.Порошенко рассказал о грамотных действиях экипажей кораблей и катеров ВМС, пограничников, Национальной гвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров, которые "жестко встретили и уничтожили условный десант противника".

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, АЗОВ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]