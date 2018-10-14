На местных выборах в Бельгии около 50 участков в Брюсселе не открылись вовремя из-за сбоя в электронной системе голосования

Техническая проблема помешала в воскресенье своевременному открытию 47 избирательных участков в Брюсселе на проходящих в Бельгии местных выборах, сообщают в воскресенье бельгийские СМИ.
Около 30 участков с электронным голосованием оставались закрытыми почти до полудня. Проблема особенно затронула столичные коммуны Форе и Юккль, где соответственно 12 и 13 участков оказались нефункционирующими в час открытия.
По данным телеканала RTBF, технический сбой был связан с тем, что система не смогла распознать ключи USB, с помощью которых регистрировались результаты.
Голосование в Бельгии обязательное. В большинстве случаев избирателей отправляли голосовать на другие открытые участки. Представители властей заявили, что эти инциденты не повлияют на итоги выборов.
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