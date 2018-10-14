Интенсивность взрывов на военном арсенале в Черниговской области снизилась

В министерстве обороны Украины зафиксировали снижение частоты взрывов на территории военного арсенала в Ичнянском районе Черниговской области в ночь на воскресенье.

"На территории арсенала продолжаются меры по ликвидации ячеек тления. На данное время новые ячейки не выявлены. В целом, интенсивность взрывов этой ночью в сравнении с аналогичным периодом предыдущих суток уменьшилась. На технической территории наблюдаются одиночные взрывы с низкой периодичностью", - сообщается на сайте оборонного ведомства.

В настоящее время на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, инженерная и специальная техника ВСУ и спецтехника ГСЧС; выполняются сбросы воды авиацией ГСЧС на ячейки тления. 15 групп разминирования ВСУ продолжают работать на технической территории арсенала, за пределами арсенала действуют пиротехнические группы ГСЧС.

Кроме того силами военных, Национальной гвардии и Национальной полиции организована охрана вокруг периметру арсенала и поддерживается правопорядок в населенных пунктах вблизи арсенала, жители которых эвакуированы.

В ночь на 9 октября на технической территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района произошел пожар и взрывы боеприпасов. Жертв и пострадавших не было. Из-за ЧП эвакуировали около 12,5 тыс. человек из 38 населенных пунктов. 63 человека обратились за медпомощью в связи с плохим самочувствием из-за задымленности.