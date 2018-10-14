Нетаньяху предостерег ХАМАС от новых атак против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на заседании кабинета министров пообещал предпринять жесткие меры против палестинского исламистского движения ХАМАС, если оно не прекратит свои действия против Израиля.
"ХАМАС, по-видимому, не усвоил послание: если они не остановят жестокие атаки против нас, их остановят другим образом, и это будет больно, очень больно", - приводит издание "Джерузалем пост" слова Б.Нетаньяху.
По словам главы правительства, Израиль близок к тому, чтобы начать действовать, и среди этих ответных мер будут "мощные удары". Премьер отметил, что ХАМАС следует "сейчас же прекратить огонь и ожесточенные протесты".
"Джерузалем пост" отмечает, что слова Б.Нетаньяху прозвучали после очередных акций протеста палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. В них приняли участие около 20 тыс. человек, а в столкновениях погибли семь палестинцев.
В связи с новой волной беспорядков министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о прекращении поставок топлива в сектор Газа. Лидер ХАМАС Исмаил Хания на похоронах семи погибших палестинцев пообещал продолжать протесты до снятия блокады с сектора Газа. За пять месяцев беспорядков погибли около 150 палестинцев.
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