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Дальнее зарубежье 14.10.2018 17:10

Нетаньяху предостерег ХАМАС от новых атак против Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на заседании кабинета министров пообещал предпринять жесткие меры против палестинского исламистского движения ХАМАС, если оно не прекратит свои действия против Израиля.

"ХАМАС, по-видимому, не усвоил послание: если они не остановят жестокие атаки против нас, их остановят другим образом, и это будет больно, очень больно", - приводит издание "Джерузалем пост" слова Б.Нетаньяху.

По словам главы правительства, Израиль близок к тому, чтобы начать действовать, и среди этих ответных мер будут "мощные удары". Премьер отметил, что ХАМАС следует "сейчас же прекратить огонь и ожесточенные протесты".

"Джерузалем пост" отмечает, что слова Б.Нетаньяху прозвучали после очередных акций протеста палестинцев на границе сектора Газа и Израиля. В них приняли участие около 20 тыс. человек, а в столкновениях погибли семь палестинцев.

В связи с новой волной беспорядков министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о прекращении поставок топлива в сектор Газа. Лидер ХАМАС Исмаил Хания на похоронах семи погибших палестинцев пообещал продолжать протесты до снятия блокады с сектора Газа. За пять месяцев беспорядков погибли около 150 палестинцев.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ХАМАС, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]