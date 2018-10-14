Иран нашел новых покупателей своей нефти - вице-президент

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в воскресенье заявил, что, несмотря на прекращение импорта иранской нефти со стороны некоторых стран, опасающихся санкций США, Тегеран смог найти новых покупателей своей нефти, сообщает агентство "Мехр".
Э.Джахангири отверг заявления США, согласно которым Соединенным Штатам удастся лишить Тегеран доходов от продажи нефти, и заявил, что страна также будет наращивать ненефтяной экспорт.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по иранской ядерной программе и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
В начале сентября поступала информация о том, что США и Индия ведут переговоры о полном прекращении Индией импорта иранской нефти.
В ноябре Вашингтон намерен ввести санкции против всех, в том числе иностранных, компаний, которые продолжат нефтяной бизнес с Ираном. Ранее в США заявляли, что намерены сделать все возможное, чтобы помешать Ирану в экспорте нефти.
"Наша цель - свести торговлю иранской нефтью с любыми странами до нуля к 14 ноября", - заявлял официальный представитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
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