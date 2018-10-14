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Дальнее зарубежье 14.10.2018 18:03

В Эр-Рияде заявили, что Саудовская Аравия не приемлет угрозы иностранных санкций или иное внешнее давление

Власти Саудовской Аравии не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и обещают дать ответ в случае применения подобных ограничительных мер, цитирует в воскресенье информагентство SPA источник в правительстве страны.

Такие заявления прозвучали на фоне расследования дела об исчезнувшем саудовском журналисте Джамале Хашкаджи, который сотрудничал с американской газетой "Вашингтон пост" .

"Королевство (Саудовская Аравия - ИФ) вновь указывает на то, что оно отвергает любые угрозы или попытки подорвать его, будь то угрозы ввести экономические санкции или использовать политическое давление", - приводит SPA слова источника.

"Королевство также подтверждает, что оно ответит на любое (подобное - ИФ) действие еще более масштабным (действием - ИФ)", - отмечает агентство.

Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни после исчезновения Дж.Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи.

В то же время президент предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты по поставке Саудовской Аравии вооружений, чтобы не уступить этот рынок России или Китаю.

"Речь идет о лучшем в мире оружии. Но если они (Саудовская Аравия - ИФ) не смогут купить его у нас, то купят его у России или же у Китая. Или у других стран", - заявил Д.Трамп в Белом доме.

Он назвал этот контракт, заключенный им ранее, крупнейшим в истории. "Речь идет о $110 млрд. Вы только представьте себе эту сумму. И было бы глупо, если бы мы допустили, чтобы они отдали это другим странам", - сказал президент США.

Он напомнил, что речь идет о важнейшей для американских компаний сделке, от которой зависит будущее 450 тыс. рабочих мест.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ДАВЛЕНИЕ, УГРОЗЫ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]