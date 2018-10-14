Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет "кибервойну" с Россией.
"Да, этот тот случай", - сказала она, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнюю ситуацию между Нидерландами и Россией как "кибервойну".
"Случившееся по-настоящему опасно", - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес России, что российские разведчики якобы пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
"Люди - все время, различными способами - пытаются вмешаться в нашу жизнь, повлиять на нашу демократию", - отметила она.
"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - подчеркнула она, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.
Она добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.
На прошлой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью. Их также обвинили в попытках взломать американские и международные организации и спортивные федерации.
В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.
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