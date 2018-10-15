В ближайшем окружении Саакашвили выращивали и курили марихуану, утверждает кандидат в президенты Грузии

Кандидат в президенты Грузии, лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе утверждает, что члены политсовета бывшей партии власти "Единое национальное движение" регулярно курили марихуану, более того, выращивали ее в горшках в своих домах.
"Когда я состоял в "Национальном движении", многие его члены, в том числе и члены политсовета, среди них и ныне действующие, курили марихуану, более того, выращивали ее в горшках в своих домах", - заявил З.Джапаридзе в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, находясь во власти, эти высокопоставленные потребители марихуаны самым жестким образом наказывали рядовых граждан задержанных за потребление марихуаны, приговаривая к длительным тюремным срокам.
Кандидат в президенты, не стал называть конкретные имена, но признал, что и сам был потребителем марихуаны.
Лидером партии "Единое национальное движение" по-прежнему остается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Партия выдвинула для участия в президентских выборах, которые состоятся в Грузии 28 октября, своего кандидата - бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»