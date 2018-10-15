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СНГ 15.10.2018 12:33

Два человека пострадали при взрыве посылки в Казани - МВД Татарстана

В результате взрыва неизвестного устройства в Казани пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

"15 октября около 9:00 мск в дежурную часть УМВД России по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции Рафаиль Гильманов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, ХЛОПОК, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]