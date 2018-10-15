Два человека пострадали при взрыве посылки в Казани - МВД Татарстана

В результате взрыва неизвестного устройства в Казани пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

"15 октября около 9:00 мск в дежурную часть УМВД России по Казани поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции Рафаиль Гильманов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.