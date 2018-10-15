Американский генерал опровергает информацию о серьезных повреждениях истребителей на базе ВВС во Флориде: они выглядят лучше, чем мы ожидали

На военно-воздушной базе "Тиндалл" (штат Флорида, США), пострадавшей 10 октября от урагана "Майкл", не обнаружено серьезных повреждений истребителей-невидимок 5-го поколения F-22 Raptor, написал на своей странице в Facebook начальник штаба воздушных сил США генерал Дэвид Голдфейн.
"При оценке повреждений территории базы стало очевидно, что в некоторых местах имеются серьезные повреждения, особенно на взлетно-посадочной полосе. Мы осмотрели все ангары, в которых базировалась авиация. Визуальная оценка показала, что все они (самолеты - ИФ) не имели значительных повреждений и выглядели намного лучше, чем мы опасались, учитывая уровень повреждений некоторых конструкций", - сообщил он.
Генерал подчеркнул, что специалисты детально изучат состояние группы F-22, прежде чем удастся установить, "смогут ли самолеты снова подняться в небо".
Д.Голдфейн добавил, что ни один военнослужащий не получил травм во время удара урагана.
Ранее СМИ сообщали, что военная авиабаза "Тиндалл" во Флориде, на которой базируются дорогостоящие истребители-невидимки F-22, получила значительные повреждения в разгар урагана "Майкл" на прошлой неделе.
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