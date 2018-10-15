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Дальнее зарубежье 15.10.2018 12:34

Американский генерал опровергает информацию о серьезных повреждениях истребителей на базе ВВС во Флориде: они выглядят лучше, чем мы ожидали

На военно-воздушной базе "Тиндалл" (штат Флорида, США), пострадавшей 10 октября от урагана "Майкл", не обнаружено серьезных повреждений истребителей-невидимок 5-го поколения F-22 Raptor, написал на своей странице в Facebook начальник штаба воздушных сил США генерал Дэвид Голдфейн.

"При оценке повреждений территории базы стало очевидно, что в некоторых местах имеются серьезные повреждения, особенно на взлетно-посадочной полосе. Мы осмотрели все ангары, в которых базировалась авиация. Визуальная оценка показала, что все они (самолеты - ИФ) не имели значительных повреждений и выглядели намного лучше, чем мы опасались, учитывая уровень повреждений некоторых конструкций", - сообщил он.

Генерал подчеркнул, что специалисты детально изучат состояние группы F-22, прежде чем удастся установить, "смогут ли самолеты снова подняться в небо".

Д.Голдфейн добавил, что ни один военнослужащий не получил травм во время удара урагана.

Ранее СМИ сообщали, что военная авиабаза "Тиндалл" во Флориде, на которой базируются дорогостоящие истребители-невидимки F-22, получила значительные повреждения в разгар урагана "Майкл" на прошлой неделе.

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Тэги: США, АВИАБАЗА, УРАГАН, ПОВРЕЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]