В Азербайджане арестованы 6 человек за организацию продажи мертвечины

Правоохранительные органы Азербайджана задержали группу лиц, занимающихся продажей мертвечиной и мяса больной скотины, по факту арестованы шесть человек, говорится в совместном заявлении агентства пищевой безопасности (АПБ) и генеральной прокуратуры.
«В результате проведенных проверок были выявлены факты продажи по различным адресам мяса, не соответствующего санитарно-гигиеническим нормам. По результатам лабораторных анализов, проведенных АПБ, было выявлено, что мясо имело резкий запах больной скотины, а в некоторых случаях было мертвечиной», - говорится в сообщении.
Согласно информации, было выявлено 2,449 т или 23 голов крупнорогатого скота (телятины) и 42 кг или две единицы мелкого рогатого (баранины) на общую сумму в 16 тыс. манатов. Продажа данной продукции приостановлена.
"Было установлено, что доктор пункта пищевого контроля АПБ Хасполад Миримов, войдя в сговор с неким Алиджаном Гулиевым, занимался организацией сбыта мяса, не соответствующего санитарно-гигиеническим номам, неизвестного происхождения и угрожающего жизни и здоровью людей под видом качественного мяса»,- говорится в сообщении.
Кроме того, за доставку на рынок некачественного мяса также задержаны Али Гасанов, Шамхал Набиев, Васиф Тагиев и Джахангир Селимов.
"Все вышеуказанные лица арестованы решением суда. Им инкриминируются статьи 29,178.2.1 (Попытка мошенничества группой лиц по предварительному сговору), 29,178.2.3 (Попытка мошенничества лицом с использованием своего служебного положения), 29,178.2.4 (Попытка мошенничества с причинением значительного ущерба), 29,200.2.2 (Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции группой лиц по предварительному сговору), 29,200.2.3 (Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции с причинением крупного ущерба), 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями причинением существенного вреда) УК Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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