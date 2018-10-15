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Происшествия 15.10.2018 12:35

В Азербайджане арестованы 6 человек за организацию продажи мертвечины

Правоохранительные органы Азербайджана задержали группу лиц, занимающихся продажей мертвечиной и мяса больной скотины, по факту арестованы шесть человек, говорится в совместном заявлении агентства пищевой безопасности (АПБ) и генеральной прокуратуры.

«В результате проведенных проверок были выявлены факты продажи по различным адресам мяса, не соответствующего санитарно-гигиеническим нормам. По результатам лабораторных анализов, проведенных АПБ, было выявлено, что мясо имело резкий запах больной скотины, а в некоторых случаях было мертвечиной», - говорится в сообщении.

Согласно информации, было выявлено 2,449 т или 23 голов крупнорогатого скота (телятины) и 42 кг или две единицы мелкого рогатого (баранины) на общую сумму в 16 тыс. манатов. Продажа данной продукции приостановлена.

"Было установлено, что доктор пункта пищевого контроля АПБ Хасполад Миримов, войдя в сговор с неким Алиджаном Гулиевым, занимался организацией сбыта мяса, не соответствующего санитарно-гигиеническим номам, неизвестного происхождения и угрожающего жизни и здоровью людей под видом качественного мяса»,- говорится в сообщении.

Кроме того, за доставку на рынок некачественного мяса также задержаны Али Гасанов, Шамхал Набиев, Васиф Тагиев и Джахангир Селимов.

"Все вышеуказанные лица арестованы решением суда. Им инкриминируются статьи 29,178.2.1 (Попытка мошенничества группой лиц по предварительному сговору), 29,178.2.3 (Попытка мошенничества лицом с использованием своего служебного положения), 29,178.2.4 (Попытка мошенничества с причинением значительного ущерба), 29,200.2.2 (Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции группой лиц по предварительному сговору), 29,200.2.3 (Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции с причинением крупного ущерба), 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями причинением существенного вреда) УК Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЕРТВЕЧИНА, ПРОДАЖА, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]