Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9635 RUR   0.0257 GBR   2.2293 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.34 Brent   80.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 14° 19° 17 Окт 15° 19° 18 Окт 14° 21°

Дальнее зарубежье 15.10.2018 13:16

Пропускной пункт вновь заработал на сирийско-израильской границе

Единственный официальный пункт пересечения границы Израиля и Сирии "Кунейтра" открыт после перерыва в несколько лет, передает корреспондент "Интерфакса".

На пропускном пункте с сирийской стороны прошла торжественная церемония его открытия. В мероприятии приняли участие официальные лица, российские и сирийские военные, представители ООН, а также медики Красного креста и полумесяца, которые развернули здесь пункт оказания медпомощи.

На сирийской стороне был поднят флаг Сирии. Церемония завершилась проездом автомобилей ООН через нейтральную зону в сторону Израиля.

Условия для открытия КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем.

Раньше пропускной пункт обслуживал в основном друзов, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ГРАНИЦА, КПП


Похожие новости


Самолетам ВВС Израиля после инцидента с российским Ил-20 запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России в Сирии - СМИ Тегеран предостерегает Израиль от авиаударов по сирийской армии и ее союзникам Израиль провел ракетный обстрел ряда объектов в Сирии - СМИ По согласованию с Израилем миссия ООН должна заработать в ближайшее время на линии разграничения с Сирией на Голанских высотах - Лаврентьев Нетаньяху заявил, что предупредил президента РФ о готовности бороться против иранского военного присутствия в Сирии Боевики "Хезболлы" намерены покинуть пограничные с Израилем территории в Сирии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]