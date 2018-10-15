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Дальнее зарубежье 15.10.2018 13:47

Бизнесмены и СМИ отказываются от участия в форуме в Саудовской Аравии

Бизнесмены и СМИ отказываются от участия в крупном экономическом форуме в Саудовской Аравии, известном как "Давос в пустыне".

Как заявила пресс-служба J.P.Morgan в воскресенье, главный исполнительный директор банка Джейми Даймон не приедет на мероприятие в Эр-Рияде на следующей неделе. За несколько часов до этого председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд также объявил о том, что не примет в нем участия, сообщает CNBC.

Кроме того, отозвали своих представителей с форума CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.

Тем не менее, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что по-прежнему планируют принять участие в мероприятии.

По мнению экспертов, отказ от участия в форуме связан с обострением напряженности между Эр-Риядом и Вашингтоном после исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

Форум Future Investment Initiative пройдет 23-25 октября в Эр-Рияде. Как сообщается на сайте мероприятия, в прошлом году в нем приняли участие свыше 3,8 тыс. человек из более чем 90 стран. По данным на конец сентября, свое участие в мероприятии в этом году подтвердили свыше 100 бизнес-лидеров, включая руководителей BlackRock Inc., HSBC Holdings Plc, Uber Technologies Inc., Bank of China International, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ и Trafigura Group.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]