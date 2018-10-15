Сеул и Пхеньян договорились о переговорах между военными и по линии Красного Креста

Южная Корея и КНДР в понедельник достигли соглашения как можно скорее организовать переговоры между военными Юга и Севера на уровне генералов, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Такую договоренность выработали южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон на переговорах в пограничном пункте Пханмунджом.

Стороны также договорились о переговорах по линии Красного Креста в ноябре. На них будет обсуждаться судьба семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

Кроме того, Сеул и Пхеньян решили в конце ноября или в начале декабря приступить к реализации проекта по модернизации и соединению сетей железнодорожных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР.