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Дальнее зарубежье 15.10.2018 13:28

Сеул и Пхеньян договорились о переговорах между военными и по линии Красного Креста

Южная Корея и КНДР в понедельник достигли соглашения как можно скорее организовать переговоры между военными Юга и Севера на уровне генералов, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Такую договоренность выработали южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон на переговорах в пограничном пункте Пханмунджом.

Стороны также договорились о переговорах по линии Красного Креста в ноябре. На них будет обсуждаться судьба семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

Кроме того, Сеул и Пхеньян решили в конце ноября или в начале декабря приступить к реализации проекта по модернизации и соединению сетей железнодорожных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]