Сеул и Пхеньян договорились о переговорах между военными и по линии Красного Креста

Южная Корея и КНДР в понедельник достигли соглашения как можно скорее организовать переговоры между военными Юга и Севера на уровне генералов, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
Такую договоренность выработали южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон на переговорах в пограничном пункте Пханмунджом.
Стороны также договорились о переговорах по линии Красного Креста в ноябре. На них будет обсуждаться судьба семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.
Кроме того, Сеул и Пхеньян решили в конце ноября или в начале декабря приступить к реализации проекта по модернизации и соединению сетей железнодорожных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»