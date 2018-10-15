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ТЭК 15.10.2018 13:04

Saipem привлечена к строительству морской инфраструктуры в рамках разработки месторождения Абшерон на Каспии

Голландское подразделение итальянской "Saipem" стало EPCI-подрядчиком (Engineering, procurement, construction and installation) по строительству морской инфраструктуры в рамках проекта разработки месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия, говорится в сообщении Saipem.

«Французская компания Total привлекла консорциум компаний Saipem Contracting Netherlands BV («дочка» Saipem –ИФ-Аз), Boshelf LLC и STAR GULF FZCO в качестве подрядчика в рамках проекта разработки месторождения Абшерон. Объем работ включает проектирование, закупку, изготовление и установку инфраструктуры на шельфе, помощь в пуско-наладочных работах и испытание 12-дюймовой производственной линии длиной 34 км», - отмечается в информации.

По данным компании, помимо Азербайджана, Saipem также заключила новые контракты на строительство морских объектов в Конго и Северном море.

"Общая стоимость всех контрактов оценивается около $400 млн.", - отмечается в сообщении

Saipem работает в 60 странах мира и насчитывает около 43 тыс. сотрудников.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

В настоящее время на месторождении Абшерон продолжается бурение первой оценочной и добывающей скважины, которое завершится в следующем году. Добыча первого газа с месторождения начнется в конце 2020 - начале 2021 годов.

Бурение скважины входит в первый этап разработки месторождения Абшерон. На данном этапе добыча может составить 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год.

Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова

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Тэги: SAIPEM, ПРОЕКТ, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]