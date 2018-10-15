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Дальнее зарубежье 15.10.2018 13:15

Вексельберг намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес

Совладелец "Реновы" Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес.

"Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться", - заявил он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.

"Речь идет не о суде и не о незаконности (решения о включении в SDN List - ИФ), а о том что: а) это необоснованные санкции, б) мы будем обжаловать в основном порядке. Есть порядок обжалования, соответственно, работает юридическая команда, которая будет добиваться их отмены в том порядке, который установлен самим Минфином США, именно об этом идет речь", - пояснил "Интерфаксу" представитель "Реновы" Андрей Шторх.

В.Вексельберг и принадлежащая ему "Ренова" попали в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВЕКСЕЛЬБЕРГ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]