Совладелец "Реновы" Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес.
"Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться", - заявил он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.
"Речь идет не о суде и не о незаконности (решения о включении в SDN List - ИФ), а о том что: а) это необоснованные санкции, б) мы будем обжаловать в основном порядке. Есть порядок обжалования, соответственно, работает юридическая команда, которая будет добиваться их отмены в том порядке, который установлен самим Минфином США, именно об этом идет речь", - пояснил "Интерфаксу" представитель "Реновы" Андрей Шторх.
В.Вексельберг и принадлежащая ему "Ренова" попали в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»