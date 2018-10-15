Совладелец "Реновы" Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес.

"Санкции незаконны и несправедливы, буду судиться", - заявил он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.

"Речь идет не о суде и не о незаконности (решения о включении в SDN List - ИФ), а о том что: а) это необоснованные санкции, б) мы будем обжаловать в основном порядке. Есть порядок обжалования, соответственно, работает юридическая команда, которая будет добиваться их отмены в том порядке, который установлен самим Минфином США, именно об этом идет речь", - пояснил "Интерфаксу" представитель "Реновы" Андрей Шторх.

В.Вексельберг и принадлежащая ему "Ренова" попали в SDN List 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США.