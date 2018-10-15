Посольство Ирана в Анкаре эвакуировано из-за сообщения о бомбе

Полиция Турции эвакуировала сотрудников иранского посольства в Анкаре после получения информации о планируемом теракте, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах".

В настоящее время улица, на которой располагается посольство, перекрыта. Взрывное устройство пока не обнаружено.