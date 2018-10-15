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Регион 15.10.2018 13:19

Посольство Ирана в Анкаре эвакуировано из-за сообщения о бомбе

Полиция Турции эвакуировала сотрудников иранского посольства в Анкаре после получения информации о планируемом теракте, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах".

В настоящее время улица, на которой располагается посольство, перекрыта. Взрывное устройство пока не обнаружено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ПОСОЛЬСТВО, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]