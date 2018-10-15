Турецкие эксперты проведут осмотр генконсульства Саудовской Аравии, где пропал журналист

Турецкие эксперты осмотрят помещение генконсульства Саудовской Аравии, где ранее пропал журналист Джамаль Хашкаджи, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на источники в МИД Турции.
По данным издания, осмотр генконсульства пройдет в рамках расследования, которое ведут турецкие власти.
Ранее Турция запросила разрешение на осмотр помещений генконсульства Саудовской Аравии.
Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.
Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.
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