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Регион 15.10.2018 14:11

Турецкие эксперты проведут осмотр генконсульства Саудовской Аравии, где пропал журналист

Турецкие эксперты осмотрят помещение генконсульства Саудовской Аравии, где ранее пропал журналист Джамаль Хашкаджи, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на источники в МИД Турции.

По данным издания, осмотр генконсульства пройдет в рамках расследования, которое ведут турецкие власти.

Ранее Турция запросила разрешение на осмотр помещений генконсульства Саудовской Аравии.

Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]