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Дальнее зарубежье 15.10.2018 14:43

Совет ЕС приступает к реализации стратегии усиления взаимодействия с Азией

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник в Люксембурге заключения по развитию взаимосвязей между Евросоюзом и Азией, сообщила пресс-служба совета.

"Эта стратегия будет предложена предстоящему саммиту Азия-Европа (АСЕМ) 18-19 октября", - отмечается в коммюнике.

В основе данного постановления - совместное предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и Европейской комиссии от 19 сентября.

Совет ЕС подчеркнул, что Евросоюз намерен укреплять устойчивую, всеобъемлющую и основанную на правилах взаимосвязь с Азией, которая будет способствовать инвестициям и торговле. Такой европейский подход, объясняют в Евросоюзе, "основан на высоких стандартах социальной защиты и защиты окружающей среды и опирается на пример внутреннего рынка ЕС".

Предполагается, что это позволит странам-партнерам "достичь более высокого уровня качества жизни, гарантируя при этом уважение прав личности". Совет ЕС также призвал к укреплению сотрудничества между ЕС и Азией на региональном уровне.

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Тэги: ЕС, АЗИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]