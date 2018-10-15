Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9635 RUR   0.0257 GBR   2.2293 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.34 Brent   80.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 14° 19° 17 Окт 15° 19° 18 Окт 14° 21°

Бизнес и законодательство 15.10.2018 14:15

Азербайджан увеличил в январе-сентябре 2018г экспорт в РФ на 13% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-сентября 2018 года составил $1 млрд 694 млн 926,84 тыс., что на 18,2% больше аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,64% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период.

«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $443 млн 56,52 тыс., что на 12,8% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,1% азербайджанского экспорта за январь-сентябрь 2018 года», - отметили в ГТК.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-сентябре составил $1 млрд 251 млн 870,32 тыс., что на 20,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 15,84%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-сентябрь текущего года составило $808 млн 813,8 тыс.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


Похожие новости


Азербайджан и РФ могут увеличить взаимный товарооборот на 20-25% при решении ряда вопросов - Талыбов Лидеры России и Азербайджана видят большой потенциал в двустороннем экономическом сотрудничестве Володин: товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос за прошлый год на 30% Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт в РФ в 1,2 раза - ГТК Азербайджан в январе-феврале 2018 года увеличил экспорт в Россию на 68% - ГТК Азербайджано-российский товарооборот в 2017г увеличился на 4,3%, положительное сальдо в пользу РФ превысило $967 млн - ГТК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]