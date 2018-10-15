Азербайджан увеличил в январе-сентябре 2018г экспорт в РФ на 13% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-сентября 2018 года составил $1 млрд 694 млн 926,84 тыс., что на 18,2% больше аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,64% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период.
«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $443 млн 56,52 тыс., что на 12,8% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,1% азербайджанского экспорта за январь-сентябрь 2018 года», - отметили в ГТК.
Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-сентябре составил $1 млрд 251 млн 870,32 тыс., что на 20,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 15,84%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-сентябрь текущего года составило $808 млн 813,8 тыс.
Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»