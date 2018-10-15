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Дальнее зарубежье 15.10.2018 15:01

СМИ сообщили о случаях утечек военных секретов Минобороны Британии в результате кибератак

В 2017 году хакерам 37 раз удалось получить доступ к военным секретам Минобороны Великобритании и разведывательных агентств, сообщает "Скай-ньюс" со ссылкой на документы военного ведомства, с которыми ознакомился этот британский телеканал.

В документах упоминается, в частности, китайская хакерская группировка APT10, которая атаковала поставщиков IT-услуг, чтобы получить доступ к военной и разведывательной информации.

В Минобороны отметили, что не предоставляют данных о подробностях утечек, так как любая информация кроме факта их существования может облегчить злоумышленникам проведение потенциальных кибератак в будущем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КИБЕРАТАКИ, УТЕЧКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]