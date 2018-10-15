Кувейт выразил поддержку Саудовской Аравии на фоне ситуации с исчезнувшим в Стамбуле журналистом

Власти Кувейта выступают в поддержку Саудовской Аравии и против тех сил, которые пытаются нанести ущерб суверенитету королевства, сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-премьера Кувейта Анаса ас-Салеха.

Такие заявления прозвучали на фоне расследования дела об исчезнувшем в Стамбуле саудовском журналисте Джамале Хашкаджи, который сотрудничал с американской газетой "Вашингтон пост".

Вице-премьер выразил сожаление в связи с "нечестной кампанией" против Эр-Рияда и отметил, что Кувейт поддерживает Саудовскую Аравию "перед лицом всех, кто желает нанести ущерб ее суверенитету".

Он добавил, что необходимо дождаться окончания расследования по делу Дж.Хашкаджи.

Межарабский телеканал "Аль-Арабийя" напоминает, что ранее в поддержку Эр-Рияда также выступили Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Иордания, ОАЭ, Египет, Ливан, Оман, Бахрейн, Палестинская национальная администрация.

Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни после исчезновения Дж.Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское генконсульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи.

В то же время президент предупредил, что не хотел бы разрывать крупные контракты по поставке Саудовской Аравии вооружений на сумму в $110 млрд, чтобы не уступить этот рынок России или Китаю.