Племянника Тельмана Исмаилова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо, отпускают из СИЗО под залог в 10 млн рублей

Мосгорсуд освободил из-под стражи под залог в 10 млн рублей племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Заура Марданова, арестованного по делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

"Рассмотрев апелляционные жалобы на постановление Басманного суда от 20 сентября, которым в отношении Марданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, суд апелляционной инстанции постановил изменить последнему меру пресечения в виде заключения под стражу на залог в размере 10 миллионов рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

"После внесения указанной суммы залога на депозитный счет Московского городского суда, Марданов будет освобожден из-под стражи", - уточнил собеседник агентства.

В суде уточнили, что в случае, если сумма залога не будет внесена на счет, обвиняемый будет находиться под арестом до 17 ноября.

Басманный суд Москвы 20 сентября арестовал З.Марданова. Также суд арестовал на два месяца еще одного фигуранта дела о похищении А.Руссо - бывшего водителя Т.Исмаилова Владимира Гусакова.

З.Марданову и В.Гусакову инкриминируется ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого). Если их вина будет доказана, фигурантам может грозить наказание от 5 до 12 лет заключения.

Адвокат Т.Исмаилова Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что бизнесмен также фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено. По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Т.Исмаилов с целью склонения А.Руссо к совместной концертной деятельности организовал через племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.

"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - сказала адвокат.

Т.Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.