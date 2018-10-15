Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9635 RUR   0.0257 GBR   2.2293 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.34 Brent   80.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 14° 19° 17 Окт 15° 19° 18 Окт 14° 21°

СНГ 15.10.2018 14:23

Лукашенко обещает поддерживать единство православия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке единой православной церкви.

"Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, православными", - сказал А.Лукашенко на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви в понедельник в Минске.

Президента цитирует госагенство БелТА.

"Будем делать все для того, чтобы мы укреплялись, - и наше государство, и наш народ, - в этой православной вере. Поэтому я сказал: раскол - это не про нас. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше единство", - продолжил А.Лукашенко.

Он констатировал, что в последнее время от Украины "расходятся круги" в разные стороны. "Мы не можем это не видеть. Тем более здесь - в Беларуси", - заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что "мы ближайшие соседи, братские, славянские народы". "И дальше мы будем делать все возможное для того, чтобы на украинскую землю скорее вернулись мир и согласие. Раскол - это не про нас, это не для нас. И мы сделаем все, я уверен в этом. Время - самый лучший лекарь и судья, мы обязательно будем вместе", - сказал белорусский лидер.

Говоря о проведении в Минске очередного заседания Священного синода РПЦ, А.Лукашенко отметил, что это свидетельствует о высокой оценке усилий государства по сохранению мира и согласия, развитию межконфессионального диалога и поддержке конструктивных инициатив религиозных организаций.

"Беларусь за годы своей независимости вместе с православной церковью прошла долгий и тернистый путь укрепления духовных основ, обретения обществом нравственных, жизненных ориентиров", - сказал глава государства.

Президент отметил вклад патриарха Московского и всея Руси Кирилла в укрепление взаимодействия церкви и государства, поддержание и развитие духовных связей братских народов Белоруссии и России. "Мы очень высоко ценим ваше пастырское попечение и внимание к нашей стране", - добавил А.Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЦЕРКОВЬ, ЕДИНСТВО


Похожие новости


Лукашенко побеседовал с патриархом Кириллом Белоруссия вынуждена считаться с решением Украины выйти из СНГ - Лукашенко Президент Белоруссии выступил противником законопроекта о противодействии домашнему насилию Лукашенко определил приоритеты развития белорусской армии: не авианосцы и танки, а силы спецопераций Лукашенко отменяет запрет на продажу алкоголя ночью Лукашенко говорит, что обсудил с Путиным действия НАТО у границ Союзного государства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]