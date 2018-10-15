Лукашенко обещает поддерживать единство православия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке единой православной церкви.

"Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, православными", - сказал А.Лукашенко на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви в понедельник в Минске.

Президента цитирует госагенство БелТА.

"Будем делать все для того, чтобы мы укреплялись, - и наше государство, и наш народ, - в этой православной вере. Поэтому я сказал: раскол - это не про нас. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше единство", - продолжил А.Лукашенко.

Он констатировал, что в последнее время от Украины "расходятся круги" в разные стороны. "Мы не можем это не видеть. Тем более здесь - в Беларуси", - заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что "мы ближайшие соседи, братские, славянские народы". "И дальше мы будем делать все возможное для того, чтобы на украинскую землю скорее вернулись мир и согласие. Раскол - это не про нас, это не для нас. И мы сделаем все, я уверен в этом. Время - самый лучший лекарь и судья, мы обязательно будем вместе", - сказал белорусский лидер.

Говоря о проведении в Минске очередного заседания Священного синода РПЦ, А.Лукашенко отметил, что это свидетельствует о высокой оценке усилий государства по сохранению мира и согласия, развитию межконфессионального диалога и поддержке конструктивных инициатив религиозных организаций.

"Беларусь за годы своей независимости вместе с православной церковью прошла долгий и тернистый путь укрепления духовных основ, обретения обществом нравственных, жизненных ориентиров", - сказал глава государства.

Президент отметил вклад патриарха Московского и всея Руси Кирилла в укрепление взаимодействия церкви и государства, поддержание и развитие духовных связей братских народов Белоруссии и России. "Мы очень высоко ценим ваше пастырское попечение и внимание к нашей стране", - добавил А.Лукашенко.