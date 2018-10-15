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СНГ 15.10.2018 14:44

СБ ООН 17 октября проведет заседание по Сирии по итогам встречи де Мистуры с представителями стран-гарантов - МИД Казахстана

Совет безопасности ООН в среду проведет открытое заседание по ситуации в Сирии, сообщил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"17 октября состоится открытое заседание в Совете Безопасности ООН по политической ситуации в Сирии, по итогам ряда встреч специального посланника генсека ООН Стаффана де Мистуры с представителями астанинской группы и другими сторонами", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, ООН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]