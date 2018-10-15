СБ ООН 17 октября проведет заседание по Сирии по итогам встречи де Мистуры с представителями стран-гарантов - МИД Казахстана

Совет безопасности ООН в среду проведет открытое заседание по ситуации в Сирии, сообщил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"17 октября состоится открытое заседание в Совете Безопасности ООН по политической ситуации в Сирии, по итогам ряда встреч специального посланника генсека ООН Стаффана де Мистуры с представителями астанинской группы и другими сторонами", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане.