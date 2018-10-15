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Дальнее зарубежье 15.10.2018 14:45

Результаты выборов в США и ряде европейских стран свидетельствуют об общественном запросе на обновление власти на Западе - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает результаты последних выборов в Европе и США свидетельством имеющегося в западном обществе запроса на обновление власти.

"Прошедшие за последнее время выборы в США и Европе показывают системные изменения отношения избирателей к политикам и партиям, длительное время находящимся у власти", - сказал В.Володин в понедельник, отвечая на вопрос парламентских журналистов об итогах выборов в Баварии.

Он обратил внимание, что "в свое время, никто из европейских глав государств не верил в то, что Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов".

"Вчера свои лидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС. Она не сможет сформировать кабинет министров без коалиции", - отметил спикер Госдумы.

При этом, по его словам, "все большую поддержку получают партии, которые реагируют на острые запросы общества, такие как решение проблем миграции, борьба с безработицей, защита окружающей среды, доступное образование и медицинское обслуживание".

"Проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность. Они не находят лучшего объяснения своим низким результатам на выборах, чем вмешательство России в выборы", - добавил он.

Председатель Госдумы также считает, что "последние результаты выборов в США и Европе носят системный характер". "К ним надо относиться самокритично и, в первую очередь, спросить с себя. Пришло время, когда, проанализировав последние избирательные кампании в Европе, зарубежным политикам пора извиниться за надуманные обвинения, звучащие в адрес России", - заключил В.Володин.

Напомним, 15 октября в Германии состоялись выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии. Партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель по правящей в ФРГ коалиции - Христианско-социальный союз (ХСС) - по предварительным результатам побеждает на выборах, однако набрал всего 37,2% голосов. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.

Второе место заняли "зеленые" с 17,5%. Следующей стала партия "Свободные избиратели" (11,9%).

Кроме того, в ландтаг впервые прошла ультраправая "Альтернатива для Германии" (10,3%), занимающая резко отрицательную позицию в отношении мигрантов.

Еще один партнер Меркель по коалиции - Социал-демократическая партия Германии - сильно опустилась в Баварии, получив всего 9,7% голосов избирателей.

В течение четырех недель должна быть сформирована коалиция, поскольку ХСС по итогам выборов потерял парламентское большинство.

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