Президент Алиев открыл ряд социальных и производственных объектов на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник в Лянкяране Спортивно-Олимпийский комплекс, сообщает сайт главы государства.
Министр молодежи и спорта Азад Рагимов информировал президента о созданных в комплексе условиях. Было отмечено, что его строительство велось с 2013 года по октябрь 2018 года и обошлось в 15 млн манатов.
По словам министра, этот комплекс стал 44-м по счету Спортивно-Олимпийским комплексом в Азербайджане.
И.Алиев также принял участие в открытии Лянкяранский филиал ОАО «Азерхалча».
Председатель правления «Азерхалча» Видади Мурадов сообщил, что строительство филиала началось в марте текущего года. На предприятии будет работать 150 ткачих и 13 работников административного хозяйства.
Ковры в Лянкяранском филиале «Азерхалча» будут ткать на 43 станках различного размера.
И.Алиев также в рамках поездки на юг страны открыл в Лянкяранском районе после реконструкции автомобильную дорогу Гиркан-Даштатюк-Биласар.
Председатель правления Азербайджанского Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов отметил, что протяженность дороги составляет 22 км, ширина – 6 метров. На реконструкцию автотрассы Гиркан-Даштатюк-Биласар, соединяющей семь населенных пунктов, было выделено 9,1 млн манатов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»