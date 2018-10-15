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15.10.2018 14:54

Президент Алиев открыл ряд социальных и производственных объектов на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник в Лянкяране Спортивно-Олимпийский комплекс, сообщает сайт главы государства.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов информировал президента о созданных в комплексе условиях. Было отмечено, что его строительство велось с 2013 года по октябрь 2018 года и обошлось в 15 млн манатов.

По словам министра, этот комплекс стал 44-м по счету Спортивно-Олимпийским комплексом в Азербайджане.

И.Алиев также принял участие в открытии Лянкяранский филиал ОАО «Азерхалча».

Председатель правления «Азерхалча» Видади Мурадов сообщил, что строительство филиала началось в марте текущего года. На предприятии будет работать 150 ткачих и 13 работников административного хозяйства.

Ковры в Лянкяранском филиале «Азерхалча» будут ткать на 43 станках различного размера.

И.Алиев также в рамках поездки на юг страны открыл в Лянкяранском районе после реконструкции автомобильную дорогу Гиркан-Даштатюк-Биласар.

Председатель правления Азербайджанского Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов отметил, что протяженность дороги составляет 22 км, ширина – 6 метров. На реконструкцию автотрассы Гиркан-Даштатюк-Биласар, соединяющей семь населенных пунктов, было выделено 9,1 млн манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]