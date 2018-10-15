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15.10.2018 14:55

Президент Алиев посещает Астаринский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в рамках визита в южный регион страны посещает Астаринский район, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ПОСЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]