Президент Алиев посещает Астаринский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в рамках визита в южный регион страны посещает Астаринский район, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
В Баку ждут от Еревана после парламентских выборов в Армении действенных шагов по деоккупации территорий Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт пшеницы на 11%
Азербайджан увеличил в январе-сентябре 2018г экспорт в РФ на 13% - ГТК
Инвестиции Азербайджана за рубежом за 15 лет превысили $21 млрд
Гражданка Азербайджана пыталась контрабандно ввезти из Грузии 240 мобильных телефонов - ГТК
В Азербайджане арестованы 6 человек за организацию продажи мертвечины
Иран опроверг эвакуацию из посольства страны в Турции
В Кельне оцеплен вокзал, идет спецоперация - полиция
В Грузии начали расследование в связи с публикацией записи разговора находящегося в заключении экс-прокурора с депутатом
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Бакинская Высшая школа нефти укрепляет сотрудничество с Мексиканским институтом нефти
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
Пятеро студентов, обучающихся в Нахчыванской Автономной Республике, получат стипендию от Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»