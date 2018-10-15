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Дальнее зарубежье 15.10.2018 15:16

Европейский эксперт допускает сделку между Вашингтоном и Москвой для облегчения политического процесса в Сирии

Маловероятно, что США могут сохранить своё присутствие в Сирии надолго, однако не исключено, что для отвода своих сил они пойдут на некую сделку с Россией, сообщил "Интерфаксу" западноевропейский эксперт, знакомый с ситуацией.

"Очень сложно представить, что США там надолго задержатся (на северо-востоке Сирии - ИФ), поскольку это место не является центром политических интересов в США", - сказал источник.

По словам эксперта, у США уже есть такое присутствие в регионе, например в Катаре, в Саудовской Аравии, "так что присутствие в Сирии им не особо нужно".

"Здесь можно провести некую симметрию с Россией. Наверняка Россия хочет сохранить одну или две базы в Сирии. Однако российское правительство, я считаю, тоже не захочет бесконечно вкладываться в это присутствие", - сказал он.

"Здесь можно представить, что между США и Россией произойдёт некая сделка", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, Вашингтон и Париж могли бы сотрудничать с Россией по Идлибу для освобождения этого региона от террористов.

"А в ответ русские могли бы облегчить присутствие западных стран в Сирии. Я считаю, что такой обмен услугами может облегчить начало политического процесса"- сказал собеседник агентства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]