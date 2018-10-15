Лукашенко винит политиков в происходящем в православной церкви

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возлагает вину за происходящее в православной церкви на политиков.

"Вы (священнослужители - ИФ) - властители сердец людей, их духовности. Я патриарху сказал о том, что причины, с которыми вам потом частенько приходится разбираться, лежат в нас - государевых людях. Мы являемся порой причинами или теми, кто ускоряет процессы, в том числе и негативные. Наверное, впору нам извиниться перед вами за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем", - сказал А.Лукашенко на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент констатировал, что служителям церкви бывает непросто, потому как действия светской власти разных стран порой порождают проблемные моменты

А.Лукашенко призвал к единству как между народами, так и внутри православной церкви, к сотрудничеству в преодолении возникающих трудностей. "Давайте будем вместе. Давайте будем на все эти вызовы реагировать активно, но с пониманием", - подчеркнул он.