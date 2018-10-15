Совет ЕС продлил мандат европейской миссии в Ираке

Совет ЕС продлил в понедельник мандат своей миссии EUAM (EU Advisory Mission) в Ираке до 17 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба совета.
Совет определил бюджет миссии в 64,8 млн евро на период с 18 октября 2018 года до 17 апреля 2020 года.
В коммюнике отмечается, что совет актуализировал мандат EUAM, чтобы в будущем были учтены выводы из опыта, полученного во время первого года миссии, и проведенный стратегический анализ.
Совет ЕС определил три основные задачи EUAM на будущее.
Во-первых, речь идет о консультациях и экспертизе стратегического характера для иракских властей с целью определить потребности реализации гражданских аспектов реформы сектора безопасности в рамках национальной программы Ирака по обеспечению безопасности.
Во-вторых, миссия будет оценивать на национальном, региональном и провинциальном уровнях возрастающую роль ЕС в содействии реформе сектора гражданской безопасности.
В-третьих, EUAM будет помогать представительству ЕС в Ираке координировать помощь, оказываемую стране Евросоюзом и его государствами-членами в области реформирования сектора безопасности, обеспечивая согласованность действий ЕС.
В Баку опровергли информацию о готовящейся по инициативе министра обороны РФ встрече глав оборонных ведомств Азербайджана и Армении по Карабаху
Глава МИД Азербайджана обсудил с французским посредником по Карабаху текущий переговорный процесс
МИД Азербайджана внес в «черный список» трех россиянок за незаконное посещение Карабаха
Новак обсудил с министром нефти Ирана дальнейшую стабилизацию мирового нефтяного рынка
Грузинская нефтегазовая корпорация намерена торговать нефтепродуктами на международном рынке
Нефтяной рынок находится в "зеленой зоне", Brent подорожала до $80,5 за баррель
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на меры по предотвращению наводнений и селей и ликвидацию аварийных ситуаций в Астаринском районе
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Лерикском районе
Структура Минэкологии выделит около 6,6 млн манатов на экологическое оздоровление озера Чухурдере на Абшероне
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
Бакинская Высшая школа нефти укрепляет сотрудничество с Мексиканским институтом нефти
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»