Бывший глава Православной церкви в Америке против политики США в отношении Церкви на Украине

Бывший глава Православной церкви в Америке - одной из 15 поместных Православных церквей, ныне находящийся на покое, митрополит Иона (Паффхаузен) считает, что вмешательство Вашингтона в религиозную жизнь Украины в итоге обернется усилением позиций Москвы.
"Другие Церкви уже сплотились вокруг патриарха Московского, отстаивая и поддерживая канонический порядок, и вокруг митрополита Киевского Онуфрия как жертвы глубокой несправедливости (...). Так что благодаря политике США Москва прочно утвердилась в качестве нравственного лидера православного мира. Поэтическое правосудие", - говорится в обращении митрополита к пастве, текст которого в понедельник поступил в "Интерфакс".
В обращении под заголовком "Покайтесь и прекратите это безумие" архиерей отмечает, что Соединенные Штаты и их политика "вновь создают хаос" и на этот раз разрушают древний институт Церкви.
Как сообщалось, ранее госдепартамент США поддержал Константинопольского патриарха Варфоломея в курсе на автокефалию, который он намерен предоставить Украине. В свою очередь экзархи, отправленные Константинополем в Киев, начали готовить почву для создания единой поместной церкви, работая с двумя крупнейшими неканоническими организациями Украины - Киевским патриархатом и Украинской автокефальной православной церковью.
Таким образом, по мнению митрополита Ионы, предоставление автокефалии "так называемому Киевскому патриархату" превратилось из церковного вопроса в политический.
"Это, конечно, не вмешательство ради прав человека, свободы религии (...) или основополагающего американского принципа отделения церкви от государства" - США в данном случае действуют "скорее вопреки этим фундаментальным американским принципам и пытаются принудить верующий народ Украины к единой государственной церкви, поддерживая непопулярное правительство (...) и по существу назначая духовенство и иерархию, в частности патриарха, для этого органа", пишет митрополит.
По его мнению, те, кто контролирует политическую жизнь в США, "одержимы параноидальной русофобией, оставшейся с первой "холодной войны", и новой ненавистью к христианским ценностям, которые поддерживает возрождающаяся Россия". "Несмотря на призывы России к большему сотрудничеству и разрядке, а также явную готовность президента Трампа подружиться с Россией, мы остаемся заложниками опасений госдепартамента и бюрократов Пентагона", - сетует бывший глава Православной церкви в Америке.
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