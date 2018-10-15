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СНГ 15.10.2018 18:15

Патрушев встретится с Болтоном на следующей неделе в Москве - Совбез РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин.

"Сейчас прорабатывается перечень вопросов для обсуждения", - сказал он.

"Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона планируется. Предполагается, что она состоится на следующей неделе в Москве", - сказал Е.Аношин.

12 октября Дж.Болтон сообщил, что в рамках поездки в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию намерен обсудить вопросы безопасности.

"20 октября я совершу визиты в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности", - написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в СМИ сообщалось, что визит Дж.Болтона в Москву запланирован на 22-23 октября.

Н.Патрушев и Дж.Болтон встречались в Москве в июне, после этого они провели встречу в Женеве в августе. На встрече в Женеве они обсудили, в частности, Сирию, Украину, ядерное нераспространение, российско-американский договор о ракетах средней и меньшей дальности, а также договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВСТРЕЧА, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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