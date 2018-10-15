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Дальнее зарубежье 15.10.2018 18:44

Соглашение по Brexit, вероятно, удастся заключить в ноябре или декабре 2018 года, заявляет премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что считает возможным достижение соглашения между Евросоюзом и Великобританией о выходе Лондона из союза в ноябре или декабре этого года, передают в понедельник западные СМИ.

"Изначальной целью (относительно сроков заключения соглашения по Brexit - ИФ) был октябрь, а затем срок передвинулся на ноябрь. Я не хочу создать неверное впечатление, предположив, что срок будет сдвинут на декабрь, ведь у нас остается возможность провести специальный саммит в ноябре", - сказал Л.Варадкар журналистам.

Ранее сообщалось, что соглашение между Великобританией и ЕС должно быть заключено до начала декабря, чтобы у парламентов стран-членов ЕС было время ратифицировать его до официального выхода Лондона из ЕС, который должен состояться 29 марта.

Внутри британского кабинета существуют острые разногласия по вопросу Brexit. Ранее покинувшие правительство министры, прежде всего экс-глава МИД Борис Джонсон, активно критикуют политику премьера Терезы Мэй. Газета "Гардиан" писала, что еще несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку, если Т.Мэй пойдет на уступки ЕС по условиям Brexit.

17-18 октября в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором среди прочего будет обсуждаться вопрос Brexit.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, БРИТАНИЯ, BREXIT, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]