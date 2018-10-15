Заседание ПА ОДКБ может быть перенесено из Еревана с Москву, заявляют в Госдуме

Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ планируется перенести из Еревана в Москву из-за ожидаемого роспуска парламента Армении, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Мы парламентскую ассамблею ОДКБ - и на Совете Думы об этом объявил Володин - решили перенести из Еревана в Москву, потому что в это время парламент Армении уйдёт в отставку, судя по всему", - сказал Л.Калашников журналистам в понедельник.
"Если так складывается обстановка, то остается вопросом, с кем нам проводить ПА ОДКБ? С исполняющими обязанности?" - заявил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»