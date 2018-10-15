ЕС продолжит помощь ЦАР по восстановлению стабильности и призывает к этому международное сообщество - Совет ЕС

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге отметил значительную нестабильность ситуации в Центральноафриканской Республике и заявил о приверженности Евросоюза не ослаблять поддержку этой страны.
"ЕС подчеркивает необходимость продолжать работу с использованием своих различных инструментов, чтобы помочь ЦАР вернуться на путь стабильности, мира и развития и ответить на чаяния мира и надежного примирения всего населения страны в целом", - говорится в специальном постановлении по Центральноафриканской Республике.
ЕС подтвердил свою поддержку Африканской инициативы за мир и примирение под эгидой Африканского союза, реализуемой при руководящей роли президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры, чтобы достичь соглашения о мире и примирении и создать условия для полного разоружения вооруженных групп и усиления авторитета государства при сохранении целостности и единства ЦАР.
Евросоюз также напомнил о важности инклюзивного участия в этом процессе всех институтов и всех составляющих общества, в том числе женщин, молодежи и элементов гражданского общества.
"ЕС призывает всех международных партнеров, особенно тех, кто действует в ЦАР, оказывать их собственную поддержку работе правительства и Африканской инициативе при четкой координации и полной прозрачности", - сказано в заключениях Совета ЕС.
В документе также выражена обеспокоенность гуманитарной ситуацией в ЦАР и подчеркивается "необходимость для всего международного сообщества мобилизоваться в ответ на чрезвычайность гуманитарной обстановки".
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