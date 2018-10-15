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Дальнее зарубежье 15.10.2018 19:45

ЕС продолжит помощь ЦАР по восстановлению стабильности и призывает к этому международное сообщество - Совет ЕС

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге отметил значительную нестабильность ситуации в Центральноафриканской Республике и заявил о приверженности Евросоюза не ослаблять поддержку этой страны.

"ЕС подчеркивает необходимость продолжать работу с использованием своих различных инструментов, чтобы помочь ЦАР вернуться на путь стабильности, мира и развития и ответить на чаяния мира и надежного примирения всего населения страны в целом", - говорится в специальном постановлении по Центральноафриканской Республике.

ЕС подтвердил свою поддержку Африканской инициативы за мир и примирение под эгидой Африканского союза, реализуемой при руководящей роли президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры, чтобы достичь соглашения о мире и примирении и создать условия для полного разоружения вооруженных групп и усиления авторитета государства при сохранении целостности и единства ЦАР.

Евросоюз также напомнил о важности инклюзивного участия в этом процессе всех институтов и всех составляющих общества, в том числе женщин, молодежи и элементов гражданского общества.

"ЕС призывает всех международных партнеров, особенно тех, кто действует в ЦАР, оказывать их собственную поддержку работе правительства и Африканской инициативе при четкой координации и полной прозрачности", - сказано в заключениях Совета ЕС.

В документе также выражена обеспокоенность гуманитарной ситуацией в ЦАР и подчеркивается "необходимость для всего международного сообщества мобилизоваться в ответ на чрезвычайность гуманитарной обстановки".

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, ЦАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]