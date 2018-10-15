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СНГ 15.10.2018 20:04

Путин наградил совладельца Sollers Швецова, жену Чемезова и ряд сотрудников Минпромторга и НАМИ за вклад в проект Aurus

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил участников проекта "Единая модульная платформа" (ранее носил неофициальное название "Кортеж", затем был официально представлен под брендом Aurus) "за большой вклад в реализацию проекта <...> позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей".

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов награждены Орденом Дружбы. Такую же награду получили замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев и советник министра промышленности и торговли Александр Москалев.

Орденом Александра Невского награждён гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Супруга Сергея Чемезова - президент и совладелица ООО "КАТЕ" Екатерина Игнатова (компания поставляет автоматические коробки передач для автомобилей Aurus) награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, такую же награду получили замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, советник гендиректора НАМИ Максим Нагайцев, директор департамента автопрома и ж/д машиностроения Минпромторга Денис Пак и ряд других сотрудников НАМИ.

Кроме того, ряду специалистов НАМИ присвоены почётные звания "Заслуженный конструктор РФ" и "Заслуженный машиностроитель РФ".

Проект "Кортеж" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя авто четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Продажи на российском и международном рынках седанов и лимузинов начнутся в первом квартале 2019 года. Ранее Д.Мантуров говорил, что на разработку автомобилей семейства Aurus из бюджета было выделено 12,4 млрд руб.

При этом он констатировал, что инвестиции "потребуются всегда". "Поэтому мы и привлекли в том числе индустриального партнера, мы рассматриваем и другие возможности. Но сегодня этот проект живет из расчета тех инвестиций, которые уже туда направлены", - говорил он, отметив, что "Соллерс" пока не вкладывал своих средств.

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E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, AURUS, НАГРАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]