Путин наградил совладельца Sollers Швецова, жену Чемезова и ряд сотрудников Минпромторга и НАМИ за вклад в проект Aurus

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил участников проекта "Единая модульная платформа" (ранее носил неофициальное название "Кортеж", затем был официально представлен под брендом Aurus) "за большой вклад в реализацию проекта <...> позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей".

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов награждены Орденом Дружбы. Такую же награду получили замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев и советник министра промышленности и торговли Александр Москалев.

Орденом Александра Невского награждён гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Супруга Сергея Чемезова - президент и совладелица ООО "КАТЕ" Екатерина Игнатова (компания поставляет автоматические коробки передач для автомобилей Aurus) награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, такую же награду получили замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, советник гендиректора НАМИ Максим Нагайцев, директор департамента автопрома и ж/д машиностроения Минпромторга Денис Пак и ряд других сотрудников НАМИ.

Кроме того, ряду специалистов НАМИ присвоены почётные звания "Заслуженный конструктор РФ" и "Заслуженный машиностроитель РФ".

Проект "Кортеж" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя авто четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Продажи на российском и международном рынках седанов и лимузинов начнутся в первом квартале 2019 года. Ранее Д.Мантуров говорил, что на разработку автомобилей семейства Aurus из бюджета было выделено 12,4 млрд руб.

При этом он констатировал, что инвестиции "потребуются всегда". "Поэтому мы и привлекли в том числе индустриального партнера, мы рассматриваем и другие возможности. Но сегодня этот проект живет из расчета тех инвестиций, которые уже туда направлены", - говорил он, отметив, что "Соллерс" пока не вкладывал своих средств.