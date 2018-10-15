Экс-премьер Грузии Мерабишвили заявил, что его могли отравить в тюрьме

Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, отбывающий по приговору суда 9-летнее тюремное наказание, в интервью телекомпании "Рустави 2" не исключил версию своих друзей, что его отравили в тюрьме.
"Мои друзья уверены в том, что меня могли отравить в тюрьме. Исходя из того, что мне говорят врачи, болезнь, которая у меня обнаружена - "синдром Горнера", вызвана инфекцией, эти подозрения не беспочвенны", - заявил В.Мерабишвили.
Между тем в распространенном в понедельник заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии сказано, что по результатам лабораторных исследований полученных из Германии, интоксикация В.Мерабишвили тяжелыми металлами полностью исключена.
В заявлении отмечается, что в течение последних трех месяцев В.Мерабишвили провели обследования различного типа в нескольких клиниках гражданского сектора в Тбилиси.
"После лабораторных исследований в Грузии и Германии, на основании полученных ответов, 12 октября состоялся консилиум токсикологов, заключением которых интоксикация исключена. Вместе с тем, консилиум установил, что Мерабишвили не нуждается в дополнительных исследованиях в токсикологическом направлении", - говорится в заявлении.
Специальная пенитенциарная служба отмечает, что результаты комплексных медицинских исследований исключают основу для любых политических спекуляций со стороны адвокатов осуждённого, так как В.Мерабишвили провели все надлежащие обследования.
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