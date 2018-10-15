ЕС ждет прозрачности в расследовании исчезновения саудовского журналиста

ЕС ожидает, что расследование исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле будет прозрачным, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Мы говорили об этом с министрами иностранных дел 28 стран-членов (ЕС - ИФ), и было достигнуто полное согласие о том, что мы ждем прозрачности, мы ждем полной ясности от расследований, которые проведет Саудовская Аравия вместе и в полной кооперации с турецкими властями", - сказала Ф.Могерини в ходе пресс-конференции, посвященной Совету ЕС по иностранным делам в Люксембурге.
"Мы ждем большей ясности о том, что случилось", - добавила она.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что направляет госсекретаря Майка Помпео в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом по поводу исчезновения саудовского журналиста.
Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.
Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист, критически высказывавшийся против действующей власти в Эр-Рияде, пропал уже после того, как покинул здание консульства. Турция проводит расследование инцидента.
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