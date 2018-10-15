ГААД получит 3 млн манатов на строительство моста через реку Астарачай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству автомобильные дороги (ГААД) 3 млн манатов на строительство моста через реку Астарачай и на строительство 3-хкилометрового участка автодороги Алят-Астара-граница Ирана.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

В рамках выделенных средств планируется строительство автодороги между 204-207 км автомагистрали Алят-Астара-граница Ирана.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение реализации данных проектов.

Н.Аббасова