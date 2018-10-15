Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9635 RUR   0.0257 GBR   2.2293 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.34 Brent   80.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 14° 19° 17 Окт 15° 19° 18 Окт 14° 21°

15.10.2018 18:15

ГААД получит 3 млн манатов на строительство моста через реку Астарачай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству автомобильные дороги (ГААД) 3 млн манатов на строительство моста через реку Астарачай и на строительство 3-хкилометрового участка автодороги Алят-Астара-граница Ирана.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

В рамках выделенных средств планируется строительство автодороги между 204-207 км автомагистрали Алят-Астара-граница Ирана.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение реализации данных проектов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОДОРОГА, СРЕДСТВА


Похожие новости


ГААД получит 3 млн манатов на реконструкцию автодороги Алят-Астара-граница Ирана (81 км)-Билясувар ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе ГААД получит 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе Азербайджана ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги до границы с Ираном ГААД получит 3,7 млн манатов на реконструкцию автодороги в Баку

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]