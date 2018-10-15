ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 9,2 млн манатов на реконструкцию автодороги Лянкаран-Лерик.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Средства на реконструкцию автодороги, протяженностью 55 км, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
В распоряжении отмечается, что реконструкция автодороги позволит обеспечить ее устойчивость, а также безопасность грузоперевозок и пассажироперевозок по ней. Кроме этого, за счет выделяемых средств будут устранены последствия оползней, вызванных проливными дождями в регионе.
Н.Аббасова
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