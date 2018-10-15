Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Лерикском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования на начальном этапе 1 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 180 учащихся в селе Оранд Лерикского района.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.

Н.Аббасова