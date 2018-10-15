Глава МИД Азербайджана обсудил с французским посредником по Карабаху текущий переговорный процесс

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти текущую ситуацию вокруг переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Встреча Э.Мамедъярова и С.Висконти состоялась в Люксембурге на полях СМИД стран-участниц программы «Восточное партнерство», сообщает МИД Азербайджана.

«Э.Мамедъяров и С.Висконти обсудили текущую ситуацию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта после переговоров в Нью-Йорке и предстоящий визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова