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Карабахский конфликт 15.10.2018 18:40

Глава МИД Азербайджана обсудил с французским посредником по Карабаху текущий переговорный процесс

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти текущую ситуацию вокруг переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Встреча Э.Мамедъярова и С.Висконти состоялась в Люксембурге на полях СМИД стран-участниц программы «Восточное партнерство», сообщает МИД Азербайджана.

«Э.Мамедъяров и С.Висконти обсудили текущую ситуацию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта после переговоров в Нью-Йорке и предстоящий визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]