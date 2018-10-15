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15.10.2018 18:51

В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 6 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей городов Астара и Лерик.

И.Алиев в понедельник подписал распоряжение о выделении Исполнительной власти Астаринского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, 3 млн манатов на строительство 48-квартирного жилого дома. В этот дом будут переселены жильцы многоквартирных домов, у которых истек срок эксплуатации.

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение о выделении на аналогичные цели 3 млн манатов Исполнительной власти Лерикского района. В г.Лерик также будет построен 48-квартирный жилой дом.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕГИОНЫ, ЖИЛЬЕ, УЛУЧШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]