В Баку опровергли информацию о готовящейся по инициативе министра обороны РФ встрече глав оборонных ведомств Азербайджана и Армении по Карабаху

Министерство обороны Азербайджана опровергло информации о готовящейся по инициативе министра обороны России встрече глав оборонных ведомств Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Ряд СМИ распространили информацию о том, что подобная договоренность была достигнута на 75-ом заседании глав оборонных ведомств стран СНГ в Ташкенте.
«Ни за закрытыми дверьми, и в целом, ни в какой-либо другой форме переговоры на эту тему не проводились. Мы опровергаем подобного рода утверждения и заявляем, что распространенная информация в корне не соответствует действительности», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»