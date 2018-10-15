Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9635 RUR   0.0257 GBR   2.2293 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.34 Brent   80.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 14° 19° 17 Окт 15° 19° 18 Окт 14° 21°

Карабахский конфликт 15.10.2018 18:59

В Баку опровергли информацию о готовящейся по инициативе министра обороны РФ встрече глав оборонных ведомств Азербайджана и Армении по Карабаху

Министерство обороны Азербайджана опровергло информации о готовящейся по инициативе министра обороны России встрече глав оборонных ведомств Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что подобная договоренность была достигнута на 75-ом заседании глав оборонных ведомств стран СНГ в Ташкенте.

«Ни за закрытыми дверьми, и в целом, ни в какой-либо другой форме переговоры на эту тему не проводились. Мы опровергаем подобного рода утверждения и заявляем, что распространенная информация в корне не соответствует действительности», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОБОРОНА, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Ереван может обратиться к Москве за получением третьего оборонного кредита - глава Минобороны Армении Пашинян заявил, что министром обороны Армении будет назначен исполняющий обязанности главы МЧС Тоноян Армянские депутаты ратифицировали соглашение с РФ об оборонном кредите Армении везде мерещатся ПТРК "Спайк" - Минобороны Азербайджана Армения собирается ежегодно увеличивать расходы на оборону на $56 млн Азербайджанская армия за короткое время сокрушила врага по основным направлениям фронта – министр

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]