Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник участие во вводе в эксплуатацию после реконструкции системы водоснабжения питьевой водой и первой канализационной инфраструктуры города Лерик, сообщает сайт главы государства.

Председатель ОАО «Мелиорации и водного хозяйства» Ахмед Ахмедзаде информировал президента о работах, проделанных в рамках проекта.

По его словам, впервые система снабжения питьевой водой в городе Лерик была создана в 1968 году, а канализационная система в городе вообще отсутствовала. Питьевой водой были обеспечены лишь 50% населения города.

И.Алиев также принял участие в церемонии открытия после реконструкции автодороги Пиран-Хамарат-Вижакер. Глава Госагентства Азербайджанские автомобильные дороги Салех Мамедов отметил, что автодорога соединяет 28 населенных пунктов с общим населением 9,1 тыс. человек.

Глава государства также принял участие в церемонии ввода в строй электростанции мощностью 16,5 Мегаватт. Объем выработки электроэнергии на станции составит 75 млн киловатт/ч, что на 40% превышает потребности Лерикского и Ярдымлинского районов. В качестве топлива на станции будет использоваться газ.

Ф.Исазаде