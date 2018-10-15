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Социум 15.10.2018 19:43

Президент Алиев выделил 2 млн манатов на меры по предотвращению наводнений и селей и ликвидацию аварийных ситуаций в Астаринском районе

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» получит 2 млн манатов на продолжение мер по борьбе с негативным воздействием рек, создающих опасность возникновения селей и наводнений, и мер по ликвидации аварийных ситуаций в Астаринском районе Азербайджана.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Согласно документу, из указанных средств 1,5 млн манат будет выделено на берегоукрепительные работы и на восстановление существующей защитной стены на левом берегу реки Астарасай - на участке, пересекающем границу с Ираном. Еще 0,5 млн манатов будет выделено на берегоукрепительные работы на левом и правом берегу рек Сиякучай, Тянгярудчай и Пенсярчай.

Средства на эти цели будут предусмотрены в проекте госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Н.Аббасова

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Тэги: СЕЛИ, БОРЬБА, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]