Президент Алиев выделил 2 млн манатов на меры по предотвращению наводнений и селей и ликвидацию аварийных ситуаций в Астаринском районе

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» получит 2 млн манатов на продолжение мер по борьбе с негативным воздействием рек, создающих опасность возникновения селей и наводнений, и мер по ликвидации аварийных ситуаций в Астаринском районе Азербайджана.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Согласно документу, из указанных средств 1,5 млн манат будет выделено на берегоукрепительные работы и на восстановление существующей защитной стены на левом берегу реки Астарасай - на участке, пересекающем границу с Ираном. Еще 0,5 млн манатов будет выделено на берегоукрепительные работы на левом и правом берегу рек Сиякучай, Тянгярудчай и Пенсярчай.
Средства на эти цели будут предусмотрены в проекте госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.
Н.Аббасова
В Баку опровергли информацию о готовящейся по инициативе министра обороны РФ встрече глав оборонных ведомств Азербайджана и Армении по Карабаху
Глава МИД Азербайджана обсудил с французским посредником по Карабаху текущий переговорный процесс
МИД Азербайджана внес в «черный список» трех россиянок за незаконное посещение Карабаха
Новак обсудил с министром нефти Ирана дальнейшую стабилизацию мирового нефтяного рынка
Грузинская нефтегазовая корпорация намерена торговать нефтепродуктами на международном рынке
Нефтяной рынок находится в "зеленой зоне", Brent подорожала до $80,5 за баррель
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Президент Южной Кореи указал на необходимость ослабления санкций ООН против КНДР при конкретных шагах по денуклеаризации - СМИ
Граница Эстонии с Россией будет обустроена через восемь лет, стоимость строительства составит 250 млн евро - премьер Ратас
Госсекретарь США отправился в Саудовскую Аравию в связи с исчезновением журналиста в Стамбуле
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell получила награду от организаторов летней школы «Образовательный автобус - 2018»
Бакинская Высшая школа нефти укрепляет сотрудничество с Мексиканским институтом нефти
Компания Bakcell поддержала проведение Азербайджано-германского бизнес-форума по энергетике и ИКТ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»