Президент Алиев выделил 2 млн манатов на меры по предотвращению наводнений и селей и ликвидацию аварийных ситуаций в Астаринском районе

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» получит 2 млн манатов на продолжение мер по борьбе с негативным воздействием рек, создающих опасность возникновения селей и наводнений, и мер по ликвидации аварийных ситуаций в Астаринском районе Азербайджана.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Согласно документу, из указанных средств 1,5 млн манат будет выделено на берегоукрепительные работы и на восстановление существующей защитной стены на левом берегу реки Астарасай - на участке, пересекающем границу с Ираном. Еще 0,5 млн манатов будет выделено на берегоукрепительные работы на левом и правом берегу рек Сиякучай, Тянгярудчай и Пенсярчай.

Средства на эти цели будут предусмотрены в проекте госбюджета на 2019 год в рамках государственных капвложений.

Н.Аббасова