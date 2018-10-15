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Дальнее зарубежье 15.10.2018 21:30

Граница Эстонии с Россией будет обустроена через восемь лет, стоимость строительства составит 250 млн евро - премьер Ратас

Эстония планирует завершить строительство границы с Россией в 2026 году, заявил эстонский премьер Юри Ратас.

Отвечая в парламенте в понедельник на депутатский запрос об обустройстве восточной границы и его стоимости, он сообщил, что в 2018-2020 годах должны завершиться проектировочные и подготовительные работы.

По словам премьера, строительство границы разделено на сектора и участки. Выделены три сектора, охватывающие реку Нарва, озера и сухопутные участки.

"На суше строительство не будет вестись сразу по всей длине в 136 километров, а точнее, 135,6 километра. Оно будет вестись по участкам с тем, чтобы на примере одного участка можно было учиться обустраивать последующие" - сказал Ю.Ратас.

Стоимость строительства составит 250 млн евро, плюс 70 млн евро пойдет на уход за инфраструктурой во время строительства, уточнил премьер.

Ю.Ратас не исключил, что часть средств будет выделена ЕС, "так как это внешняя границы Евросоюза".

Общая длина границы Эстонии с Россией составит 338,6 километра, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, на всем ее протяжении она должна быть обеспечена самыми современными техническими средствами слежения и охраны, отметил премьер-министр.

По словам Ю.Ратаса, на сегодня из всей линии сухопутной границы частично оснащены всем необходимым для технического мониторинга два опытных участка общей протяженностью в 3,5 километра.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, СРОКИ


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